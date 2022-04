Brautfrisuren 2022: Diese Trends sorgen für weiche Knie

Die letzten zwei Jahre blieben die grossen Hochzeitsfeiern aus. 2022 wird dafür umso mehr zelebriert. Menü, Gästeliste, Location und natürlich das Kleid – alles will perfekt durchgeplant sein. Doch wie sieht es eigentlich auf dem Kopf aus? Corina Bless ist Education & Event Manager bei Paul Mitchell und betreibt in Chur ihren Salon Latelier1862. Sie verrät, welche Trends uns in Sachen Brautfrisuren in diesem Jahr erwarten.