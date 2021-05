Am Mittwoch berät sich der Bundesrat unter anderem zum Coronavirus. Werden Ende Mai die Innenräume von Restaurants wieder öffnen? Wird der Bundesrat heute die vollständige Beizenöffnung am 31. Mai kommunizieren? Auch der Präsenzunterricht an Universitäten und Fachhochschulen soll bald wieder möglich sein – sofern diese Covid-Tests durchführen. Die Homeoffice-Pflicht könnte ebenfalls fallen. 20 Minuten berichtet live von der Medienkonferenz im Stream und im Ticker.