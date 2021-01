Viele dieser Tabakpfeifen stammen von den Ausgrabungen einer keltischen Siedlung am Rhein. Etwas hat sich jedoch ins Bild eingeschlichen, was nicht hingehört. Errätst du, was es ist?

Die Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt lässt auf Instagram rätseln , welche der gezeigten Pfeifen nicht zu den Fundstücken gehört. Viele der Pfeifen und Pfeifenfragmente wurden auf dem Boden einer ehemaligen keltischen Siedlung rund zwei Kilometer nördlich der heutigen Basler Altstadt entdeckt. Es waren aber nicht die Kelten aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, die Tabak in Pfeifen geraucht haben. Dieser kam erst nach der Entdeckung Amerikas (1492) nach Europa und verbreitete sich erst im 17. Jahrhundert, unter anderem auch in der Schweiz.

Das Land, wo vor über 2000 Jahren die keltische Siedlung stand, diente den Schweizern noch im 19. Jahrhundert als Agrarfläche, wie Annina Freitag in ihrem wissenschaftlichen Bericht schreibt, den die Archäologische Bodenforschung publiziert hat. Die dort während der Ausgrabungen gefundenen Pfeifen sind also Kollateralfunde aus einer anderen Zeit.

«Tabak-Trinken» und erste Verbote schon in den 1650-ern

«Die frühesten Zeugnisse für das Tabakrauchen – beziehungsweise ‹Tabak-Trinken›, wie es in den frühen Quellen noch heisst – finden sich auf bildlichen Darstellungen», schreibt Freitag. Datiert seien sie auf zirka 1620. Das Rauchen habe sich während des Dreissigjährigen Krieges (1618 bis 1648) durch umherziehende Soldaten so stark verbreitet, dass bereits in den 1650-er-Jahren Rauchverbote diskutiert worden seien. Laut Freitag hätten sich diese aber nicht durchgesetzt, weil Tabak weiter in Apotheken als «Allheilmittel» bezogen werden konnte und recht günstig war.