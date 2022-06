Aufruf: Welche Erfahrungen hast du mit einem Schwangerschaftsabbruch gemacht?

Über Schwangerschaftsabbrüche wird derzeit viel diskutiert – ein umstrittener Entscheid des Supreme Court in den USA sorgt dafür, dass Abtreibungen in vielen Staaten komplett verboten worden sind.

Der Supreme Court hat in den USA am Freitag das verfassungsmässige landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Die Richter hoben das entsprechende Grundsatzurteil aus dem Jahr 1973 auf, das mit der Bezeichnung «Roe v. Wade» Geschichte geschrieben hatte. Schwangerschaftsabbrüche sind damit zwar nicht automatisch illegal, den einzelnen US-Bundesstaaten steht es jedoch frei, diese zu erlauben, einzuschränken oder gänzlich zu verbieten. In vielen Bundesstaaten lagen Gesetze schon in der Schublade bereit: Abtreibungen sind dort fortan komplett verboten, auch nach einer Vergewaltigung oder bei Inzest.