Welche Folgen hat der Haftbefehl für Micahel Wendlers Familie?

Der 49-Jährige hätte sich am Dienstag wegen Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung vor Gericht verantworten sollen. Doch er blieb dem Termin fern, was Auswirkungen auf seine Liebsten haben könnte.

Weil er erneut im Zuge eines Insolvenzverfahrens nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen ist, erliess Richterin Nadja Kuczera gemäss « Bild » am Dienstag einen Haftbefehl gegen Michael Wendler. Bereits drei Termine am Amtsgericht Dinslaken – im Sommer, Herbst und Winter des vergangenen Jahres – hat der 49-Jährige nicht wahrgenommen. Daraufhin habe das Gericht nun Konsequenzen gezogen. Und diese könnten verheerende Folgen für seine Familie haben.

Beruflich aufgeben will die 20-Jährige aber scheinbar nicht. Seit Kurzem spricht Laura in ihren Stories sogar Englisch. Mit dem Sprachwechsel könnte sie versuchen, auf dem US-amerikanischen Markt als Influencerin Fuss zu fassen. Dabei ist ihr Aufenthalt in Amerika gar nicht gesichert. Sollte ihr Mann am Ende aus der gemeinsamen Wahlheimat Florida tatsächlich nach Deutschland abgeschoben werden, könnte dies auch seine Frau betreffen. Dank Wendlers Green Card darf Laura gemäss der deutschen Zeitung nämlich in den USA bleiben.