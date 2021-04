Ausgerechnet im Coronavirus-Jahr war Simonetta Sommaruga Bundespräsidentin. Statt die Schweiz im Ausland zu repräsentieren und eine Reihe Staatspräsidenten zu empfangen, war Corona des prägende Thema. So war es an Sommaruga, Mitte März 2020 im Kampf gegen das Virus die ausserordentliche Lage auszurufen und den Beginn des Shutdowns zu verkünden.

Wichtig für die Umweltministerin sind zudem die Abstimmungen am kommenden 13. Juni. Dann stimmt das Volk über die Pestizid- sowie Trinkwasser-Initiative ab. Beide Vorlagen lehnt der Bundesrat ab. Auch an die Urne kommt das revidierte CO₂-Gesetz, das Sommaruga eng begleitet hat. Es soll dazu dienen, den Ausstoss von Treibhausgasen zu reduzieren. Was bringt die Vorlage für den Klimaschutz?

Im «Live aus dem Chefinnenbüro»-Gespräch wird die SP-Bundesrätin aber auch auf ihr Jahr als Bundespräsidentin zurückblicken und darauf eingehen, was die Corona-Dauerkritik am Bundesrat mit ihr persönlich gemacht hat. Am Dienstag stellt sich die Bundesrätin Sommaruga den Fragen der Community. Der «Live aus dem Chefinnenbüro»-Talk beginnt um 12 Uhr. Hast auch du Fragen an Bundesrätin Sommaruga? Dann stellt deine Frage hier im Formular: