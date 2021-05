«Live aus dem Chefbüro» - Welche Frage hast du an den Europa-Park-Chef?

Mack will den Park am kommenden Freitag wieder öffnen – nach einem halben Jahr Corona-Pause.

Nach einem halben Jahr will der Europa-Park-Chef Roland Mack den Betrieb der Anlage am Freitag wieder starten, wenn es die Inzidenzzahlen zulassen. Die Betreiber des Freizeitparks stehen in Kontakt mit den Gesundheitsbehörden für eine Öffnungsstrategie, wissenschaftlich begleitet von der Uni Freiburg.