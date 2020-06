Saisonfrüchte

Welche Früchte haben jetzt Saison?

Regionale und saisonale Lebensmittel weisen die beste Umweltbilanz auf. Hier gibt es eine Liste, welche Früchte in der Schweiz im Juni Saison haben.

Die Energiebilanz von pflanzlichen Lebensmitteln ist in den meisten Fällen besser als diejenige von Fleisch, Milch und Eiern. Werden Früchte und Gemüse jedoch ausserhalb der Saison in beheizten Gewächshäusern produziert, macht die Heizenergie den grössten Teil der grauen Energie aus. Daher ist die Ökobewertung von pflanzlichen Lebensmitteln, die in der Schweiz in fossil beheizten Gewächshäusern produziert werden, schlechter als diejenige der gleichen Produkte aus Freilandanbau in Südeuropa. Der Transport mit Lastwagen fällt weniger ins Gewicht als die Beheizung der Gewächshäuser. Deswegen sollten umweltbewusste Konsumenten beim Früchte- und Gemüsekauf auf Saisonprodukte aus Freilandanbau setzen.