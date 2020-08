Saisonfrüchte

Welche Früchte haben jetzt Saison?

Keine Vitaminverluste und bessere Ökobilanz: Beim Einkaufen regionale Lebensmittel zu wählen, schont die Gesundheit und die Umwelt.

Sie sollen jung halten, für einen knackigen Körper sorgen und fast jede erdenkliche Krankheit bekämpfen: exotische Früchte wie Goji- und Acai-Beeren oder Baobab wurden jahrelang als neuester Gesundheitstrend gehypt. Bis die sogenannten Superfrüchte in der Schweiz ankommen, enthalten sie jedoch nicht mehr viele Vitamine und Nährstoffe. Aus fernen Ländern importierte Früchte und Gemüse verlieren während des Transports nämlich wichtige Vitalstoffe. Die gesunden Inhaltsstoffe gehen durch Licht-, Sauerstoff- und Wärmeinwirkung verloren. Je kürzer die Transportwege von pflanzlichen Lebensmitteln sind, desto mehr Vitamine bleiben erhalten. Werden sie in Treibhäusern in wärmeren Ländern produziert, müssen Früchte und Gemüse wegen des feuchtwarmen Klimas ausserdem vermehrt mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden und weisen deswegen mehr Schadstoffrückstände auf als lokale Produkte.

Neben unserer Gesundheit profitiert auch die Umwelt, wenn wir Lebensmittel aus der Region kaufen. In regionalen Produkten steckt meistens signifikant weniger graue Energie als in Importware, und insbesondere der Flugtransport ist sehr energieintensiv und somit klimaschädigend. Eine Ausnahme gibt es aber: Werden Früchte und Gemüse in beheizten Gewächshäusern produziert, macht die Heizenergie den grössten Teil der grauen Energie aus. Daher ist die Ökobewertung von pflanzlichen Lebensmitteln, die in der Schweiz ausserhalb der Hauptsaison in fossil beheizten Gewächshäusern produziert werden, schlechter als diejenige der gleichen Produkte aus Freilandanbau in Südeuropa – solange sie auf dem Strassenweg transportiert werden. Der Transport per Lastwagen fällt weniger ins Gewicht als die Beheizung der Gewächshäuser. Umweltbewusste Konsumenten sollten also nicht nur auf regionale, sondern auch auf saisonale Früchte und Gemüse aus Freilandanbau setzen.