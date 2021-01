Nichts schmeckt so gut wie dein Lieblingsessen, das von deiner Mutter oder deinem Vater zubereitet wird. Diese Menüs nachzukochen – zumindest so, dass sie schmecken wie in deiner Kindheit, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Woran das liegt, ist schwer zu erklären. Ist es die Liebe, die deine Eltern ins Essen stecken? Ist es Zauberei? Denn selbst mit genauester Kochanleitung wirst du es niemals schaffen, den Geschmack der Elternküche zu kopieren.