Der Zugang zu öffentlichen Orten ist für Menschen mit Behinderung häufig eine Herausforderung. Damit diese Hindernisse abgebaut werden, überprüfen und erfassen Freiwillige von Pro Infirmis die Zugänglichkeit von Gebäuden. In den Coop-Supermärkten in Zürich am Stauffacher, in Walenstadt SG und in Lugano TI informiert der Verein darüber. Wer gleich mithelfen möchte: In Walenstadt und Lugano hat es noch freie Plätze im Erfassungsteam.