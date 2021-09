Ich hab die Haare schön! - Welche Haartrends laut #hairtok aktuell heiss sind

Wolfcut

Curtain Bangs

Kaum ein anderer Trend erlebt eine grössere Renaissance als der Pony, der das Gesicht umrahmt und seine Wurzeln in den 60er- und 70er-Jahren hat: Die sogenannten «Curtain Bangs» oder zu Deutsch Vorhang-Franseln. Harper’s Bazaar zufolge haben Untersuchungen von Cosmetify ergeben, dass die Curtain Bangs die Frisur mit dem größten Suchanstieg im Vergleich zu 2020 ist, was darauf hindeutet, dass es sich um die Frisur der Saison handelt. Die aufstrebende Popularität kann vor allem den sozialen Plattformen Tiktok und Instagram zugeschrieben werden, wo man auch DIY-Anleitungen finden kann, um den Pony selber zu schneiden.

Hitzefreie Locken

Bubble Braids

Die neue zeit- und nutzerfreundlichere Variante der klassischen Flechtkunst sind die Bubble Braids. Für diejenigen, die unter Zeitdruck stehen (oder ein bisschen faul sind), braucht es etwas, das pflegeleicht ist und trotzdem toll aussieht. Er ist zwar nicht neu, aber auf den Bildschirmen ist er wieder im Kommen - in letzter Zeit sieht man sie sogar pausenlos im Social-Media-Feed. Und Bubble Braids tauchen nicht nur überall in den sozialen Medien auf, sondern sie beherrschen auch die diesjährige Award-Saison. Zuerst trug, wie Glamour berichtete, Star Doja Cat sie, als sie bei der Grammy-Verleihung im März ihre Hitsingle "Say So" performte.