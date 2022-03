Viertelfinal-Auslosung - Chelsea trifft auf Real Madrid – Bayern München mit Losglück

Die Auslosung zum Champions-League-Viertelfinal ergab so einige Kracher. Chelsea und Real Madrid werden sich gegenüberstehen. Der FC Bayern kam etwas glücklich davon.

Acht Teams sind in der Champions League noch übrig. Am Freitag fand in Nyon die Auslosung der Viertelfinals statt. Klar war bereits im Voraus: Es wird zu einigen Krachern kommen. Im Vergleich zur Auslosung der Achtelfinals kam es zu keiner technischen Panne und alles lief reibungslos ab. Zur Erinnerung: Dort musste die Ziehung wiederholt werden.

Losfee und Ex-ManUtd-Star Mikaël Silvestre machte mit Chelsea den Anfang. Der frühere Champions-League-Sieger loste dem amtierenden Titelträger gleich einen Mega-Gegner zu. Der Noch-Abramowitsch-Club muss gegen Real Madrid, das das Starensemble von PSG sensationell besiegt hat. Zum Duell Chelsea-Real kam es bereits im Halbfinal der letzten Saison.

Auch das zweite ausgeloste Spiel ist ein Kracher. Manchester City wird auf Atlético Madrid treffen. Pep Guardiola gegen Diego Simeone. Den Weg nach Manchester kennen die Spanier bereits, warfen sie im Achtelfinal doch Cristiano Ronaldo und Manchester United aus.

Losglück für Bayern und Liverpool

Dann war der FC Bayern an der Reihe. Die Münchner werden einen der Aussenseiter in diesem Viertelfinal empfangen. Es geht gegen Villarreal, den Sieger der Europa League. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic meinte: «Wir sind Bayern München, wir fahren da schon mit Selbstbewusstsein hin. Klar, wir wollen weiterkommen.» Er warnte aber vor dem Tabellensiebten der spanischen Liga: «Das ist schon eine gute Mannschaft. 3:0 in Turin im Achtelfinal-Rückspiel gegen Juve zu gewinnen, ist natürlich eine Überraschung.»

Den Abschluss der Auslosung machten Liverpool und Benfica Lissabon. Dem Team von Nati-Star Haris Seferovic steht also ein Auswärtsspiel an der Anfield Road vor der Brust – ein Sieg von Benfica wäre eine Sensation.

Nach den Partien wurden bereits die möglichen Halbfinals ausgelost. Sollten sich Liverpool und Bayern durchsetzen, käme es im Halbfinal zu diesem Kracher zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem deutschen Star-Trainer Jürgen Klopp. Auf der anderen Seite könnte es ein englisches Duell zwischen City und Chelsea geben, würden sich die Teams von der Insel qualifizieren – oder ein Madrider Derby zwischen Real und Atlético.

Das Viertelfinal wird am 5./6. April und 12./13. April ausgetragen. Der Halbfinal findet Ende April statt, der Final am 28. Mai im Stade de France in Paris.