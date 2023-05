«Welche Kleider soll ich einpacken?» – hier kommt dein Wetter-Guide

Die Temperaturen steigen an, eventuell kann sogar in einigen Teilen der Schweiz die 25-Grad-Marke geknackt werden.

In den nächsten zwei Wochen kommen Schweizerinnen und Schweizer in Genuss von zwei verlängerten Wochenenden . Es zeigt sich zwar ein langsamer Rückgang der regnerischen Tage, trotzdem ist es empfehlenswert, neben der Sonnenbrille auch die Regenjacke dabei zu haben.

Auffahrtswochenende: Donnerstag, 18. Mai bis Sonntag, 21. Mai

Im Flachland sollte es bis Samstag meist trocken bleiben. Für die Bauern ist das ein Schritt in Richtung gute Neuigkeiten, denn es sind eigentlich ideale Bedingungen für Heuwetter. Allerdings sind die Böden noch sehr feucht und müssen zuerst noch abtrocknen. Wer auf strahlend schönes Wetter gehofft hat, wird leider enttäuscht. Laut MeteoNews gibt es teilweise Hochnebel- und Wolkenfelder sowie Quellwolken. In den Alpen könnte es zudem Regen und Gewitter geben.

Vereinzelt kann es am Sonntagnachmittag auch im Flachland regnen und gewittern. Die Temperaturen steigen immer weiter an und erreichen am Wochenende 20 Grad und etwas mehr. Je nach Wettermodell kann am Sonntag auch lokal die Sommermarke von 25 Grad erreicht werden.