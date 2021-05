Abschaffung der Home-Office-Pflicht : Das Gewerbe fordert schon lange eine Rückkehr in die Büros. Weil sich die Fallzahlen gut präsentieren, ist es gut denkbar, dass die Home-Office-Pflicht in eine Empfehlung umgewandelt wird.

Aufhebung der Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte: Wer aus einem anderen Land in die Schweiz einreist und vollständig geimpft ist, soll nicht mehr in Quarantäne müssen. Ausnahme wären Länder, in denen Mutationen zirkulieren, von denen nicht bekannt ist, ob die Impfungen dagegen wirken – Indien wäre ein solches Beispiel.