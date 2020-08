Astrologie & Feng-Shui

Welche Pflanze passt zu deinem Sternzeichen?

Laut Feng-Shui und Astrologie können bestimmte Pflanzen die positiven Aspekte deiner Persönlichkeit hervorheben. Wir zeigen dir welche.

«Eines der Elemente bei Feng-Shui ist Holz. Mit Pflanzen lässt sich dieses Element leicht abdecken. Und es kann sogar bei Unstimmigkeiten in der Wohnung helfen: Angenommen, du bist ein Wassermann und dein Mitbewohner ein Stier, zwei Sternzeichen, die laut Astrologie so gar nicht zueinanderpassen, dann kannst du diese Spannung mit den richtigen Pflanzen vielleicht lösen», sagt Leung. Wir zeigen euch, welche Pflanze laut Feng-Shui am besten zu eurem Sternzeichen passt.