Hilfeleistung: Welche Pflichten hat man bei einem Unfall?

Frage von Max ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe kürzlich eure Kolumne gelesen, in der die Frage behandelt wurde, wann bei einem Unfall die Polizei gerufen werden muss und wann nicht. Mich interessiert nun, welche anderen Pflichten ich bei einem Verkehrsunfall habe und was passiert, wenn ich diese nicht wahrnehme?

Antwort:

Lieber Max,



ereignet sich ein Unfall (Selbstunfälle inklusive), muss jeder Beteiligte zunächst am Ereignisort anhalten und den Verkehr sichern, sofern dies gefahrlos möglich ist (Art. 51 Abs. 1 Strassenverkehrsgesetz [SVG]). Beteiligt ist dabei jeder, der in irgendeiner Weise am Unfallgeschehen aktiv oder passiv mitgewirkt hat.



Die vom Gesetz verlangten Sicherungsmassnahmen umfassen im Grossen und Ganzen das Standardprozedere, welches jedem noch aus dem Theorieunterricht bzw. der Fahrausbildung bekannt sein sollte. Das heisst insbesondere: Warnblinklichter einschalten (Art. 23 Abs. 3 Verkehrsregelverordnung [VRV]), Pannensignal aufstellen (Art. 23 Abs. 2 VRV) und den Verkehr mittels Handzeichen regeln (Art. 66 i. V. m. 67 Abs. 2 Signalisationsverordnung). Welche Massnahmen erforderlich sind, hängt natürlich von der jeweiligen Situation ab. Das Tragen einer Leuchtweste ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, zum eigenen Schutz aber sehr zu empfehlen.