Welche Pinzette ist das richtige für was?

Ob du nun deine Augenbrauen zupfen willst , einen Splitter aus deiner Haut beseitigen möchtest, künstliche Wimpern oder Strasssteine aufkleben möchtest – Pinzetten sind Beauty-Alleskönner. Blöd nur, reicht ein Modell nicht für alles, sie kommen in rund, spitz oder gebogen.

Zum Augenbrauen zupfen. Um Haare in meinem Gesicht zu entfernen, die mich stören. Falls ich mal einen Splitter habe. Für meinen Beruf, ich arbeite mit ihnen. Für Make-up- oder Bastelarbeiten. Etwas ganz anderes. Ich brauche nie Pinzetten.

Augenbrauen zupfen

Gerade oder abgeschrägte Modelle eignen sich gut für unkomplizierte, eher grossflächige Bereiche wie die Augenbrauen oder die Härchen an der Oberlippe. Sie können mehrere Haare gleichzeitig greifen und sind einfach in der Handhabung. Du hast ein einzelnes Haar (ein sogenanntes Hexenhaar ) im Gesicht, das sich nicht greifen lässt? Dann ist ein spitzes Pinzetten-Modell besser geeignet.

Falsche Wimpern ankleben

Für Wimpern gibt es spezielle, breite Plastikmodelle, die es dir einfacher machen, das Wimpernband von Fake Lashes möglichst nah an das eigene zu schieben. Hast du keine solche Pinzette, kannst du es mit einem schrägen Modell versuchen – unter grösster Vorsicht, immerhin hantierst du am Auge! Spitze Pinzetten haben dort aus dem gleichen Grund gar nichts zu suchen.

Nasenhaare zupfen

In der Theorie solltest du eine Pinzette mit abgerundeten Ecken nutzen, um dich nicht selbst zu verletzen. In der Praxis solltest du Nasenhaare jedoch keinesfalls ausreissen! Sie haben wichtige Funktionen und dir drohen Infektionen. Besser: Ein Nasenhaartrimmer, der nur schneidet, was zu viel ist.