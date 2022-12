Wer das Frühstück auslässt, hat später Heisshunger

«Iss morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler.» Bestimmt hast du diesen Spruch auch schon gehört. Ob an dem Sprichwort wirklich etwas dran ist, wird in der Wissenschaft kontrovers debattiert.

Lange Zeit war es fraglich, ob die Tageszeit überhaupt Einfluss nimmt. «Früher dachte man, dass eine Kalorie eine Kalorie ist und es keinen Unterschied macht, wann am Tag sie konsumiert wird», sagt Olga Ramich, Leiterin der Forschungsgruppe Molekulare Ernährungsmedizin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE).

Und tatsächlich gibt es Studien, die dies auf den ersten Blick bestätigen: Erst kürzlich vermeldete etwa ein Team der schottischen University of Aberdeen, dass es hinsichtlich des Energiestoffwechsels keinen Unterschied mache, ob man den Grossteil der täglichen Kalorien morgens oder abends konsumiere.

Allerdings bemerkten die mehrgewichtigen Probanden einen Vorteil eines reichhaltigen Frühstücks, so Studienleiterin Alexandra Johnstone: «Die Teilnehmenden berichteten, dass sie an den Tagen, an denen sie ein grösseres Frühstück zu sich nahmen, ihren Appetit besser unter Kontrolle hatten und sich für den Rest des Tages gesättigt fühlten.» Wer hingegen sparsam frühstückte, wurde danach immer wieder von Hungerattacken heimgesucht.