US-Investmentbank ist Teil der Revolution : Welche Rolle spielt die Grossbank JP Morgan in der Superliga?

Mit Einnahmen von jährlich bis zu 350 Millionen Euro rechnen die zwölf Clubs der Superliga. Doch von wo kommt das Geld für den Start der Fussball-Revolution? Die Spurt führt an die Wall Street.

JP Morgan finanzierte bereits den Umbau des Real-Stadions und gewährte 2019 zusammen mit der Bank of America fast 600 Millionen Euro.

Für Insider ist das keine Überraschung in der Kombination mit Superliga-Präsident Florentino Perez.

Mit den umstrittenen Superliga-Plänen sollen Milliarden an die Gründerclubs fliessen. Mit dabei: Die US-Grossbank JP Morgan Chase.

3,5 Milliarden Euro sollen für die zwölf Gründungsclubs der umstrittenen Superliga zur Verfügung stehen. Bei einer Einlage von zwei Millionen Euro, so geht aus der Mitteilung des börsennotierten Clubs Juventus Turin hervor, und bis zu weiteren acht Millionen Euro je Gründungsmitglied. Das ergibt pro Mitglied 233 Millionen. Laut mehreren Medienberichten rechnen die Clubs gar mit bis zu 350 Millionen Euro – pro Verein und pro Jahr! Die Verantwortlichen der Superliga versprechen zudem ein deutlich grösseres Wirtschaftswachstum und stellen Solidaritätszahlungen von 10 Milliarden Euro in Aussicht.

Doch von wo kommt das Geld für die Superliga? Von der Wall Street. Genauer gesagt von der US-Grossbank JP Morgan Chase. Sie engagiert sich mit einer Milliardenfinanzierung in dem Vorhaben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Demnach beabsichtigt JP Morgan, ein Investment von bis zu vier Milliarden Euro in die Superliga zu stecken. Das Geld werde zunächst von der Bank kommen, könne jedoch später bei Investoren refinanziert werden, berichtet Bloomberg.

JP Morgan finanzierte bereits Umbau des Real-Stadions

Dass JP Morgan in diesem Projekt involviert ist, verwundert Insider nicht wirklich. Besonders, seit bekannt ist, wer künftiger Superliga-Präsident wird: Real-Boss Florentino Perez. Für die Modernisierung des Real-Fussballtempels Estadio Santiago Bernabéu gewährte JP Morgan bereits 2019 zusammen mit der Bank of America ein Investment von 575 Millionen Euro. Zudem werden Perez laut der «Süddeutschen Zeitung» auch beste Beziehungen zum Prado-Imperium des spanischen Bau- und Immobilienbosses Borja Prado nachgesagt. Prados Sohn hat eine gute Verbindung zu JP Morgan, arbeitete früher selber für die US-Bank, so die Zeitung weiter.