Schüsse bei Verhaftung in Wallisellen - Welche Rolle spielt Geschäftspartner von B.V. beim Entführungsdrama? 

Die Polizei war am Mittwochabend in Wallisellen mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Am Mittwoch kamen der mutmassliche Entführer und seine Freundin nach einem Schusswechsel in Wallisellen mit der Polizei ums Leben.

Ins Visier der Polizei ist mittlerweile ein Geschäftspartner des 38-Jährigen geraten. Die Zürcher Staatsanwaltschaft gab am Freitag bekannt, dass ein 34-jähriger Mann in einem Nachbarkanton festgenommen wurde. Seine Tatbeteiligung ist Gegenstand der laufenden Abklärungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Anhänger der Flat-Earth-Verschwörungstheorie

Auf Social Media zeigt sich T.W. als Anhänger der Flat-Earth-Verschwörungstheorie . Auf Facebook verbreitete er neben Corona-skeptischen Thesen den Verschwörungsmythos, die Erde sei eine Scheibe. Laut Recherchen des «SonntagsBlick» ist er zudem aktiver Teil der Corona-Massnahmengegner-Bewegung. So sei er unter anderem auf Fotos einer Corona-Demo in Liestal BL zu sehen.

Ob der bei der Verhaftung erschossene B.V. Kontakte zu verschwörungstheoretischen Kreisen pflegte, ist bisher unklar. Auf Social Media postete mehrheitlich seine Freundin B.S. Bilder von gemeinsamen Aktivitäten, dazu gehörte auch der Besuch eines Schiessstandes. Dass das Paar Waffen besass, zeigt auch eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Paares. Die Polizei fand in der Wohnung in Wallisellen diverse Waffen inklusive Munition, wie es in einer Mitteilung heisst.