Eine Bekannte von Usich will zudem wissen, dass Mansons Frau ebenfalls von ihm misshandelt worden sei.

Konkret ging es um Bilder, auf denen sie noch minderjährig gewesen sei und die unter Drogen entstanden seien, so die Schauspielerin.

Den Stein ins Rollen brachte vor einigen Tagen Evan Rachel Wood (33), die als Teenagerin mit Manson zusammen war. Schon in der Vergangenheit hatte sie darüber gesprochen, in einer Beziehung psychische und physische Gewalt erlebt zu haben. Damals behielt sie den Namen des mutmasslichen Täters aber für sich – bis vergangenen Montag. «Der Name meines Missbrauchers ist Brian Warner, der Welt auch bekannt als Marilyn Manson», schrieb Wood auf Instagram.