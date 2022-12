2022: Das waren die besten Apps, Games und Serien

Was haben wir im Jahr 2022 gerne gelesen, welche Serie am liebsten geschaut? Welches Reiseziel ist top? Wir stellen dir ein Best-of aus Spass und Unterhaltung vor:

Bestes Reiseziel

Beste App für Android

Die Auszeichnung für die beste Android-Anwendung des Jahres 2022 geht an Dream by Wombo – AI Art Too, eine kostenlose App, die KI zum Erstellen von authentischen Kunstwerken aus einer einfachen Textbeschreibung erstellt. Die Wombo-Dream-App bietet die Möglichkeit, die Verbindung aus zwei Algorithmen zu nutzen, ohne dafür Programmierkenntnisse zu haben. Die Texteingabe und die Auswahl des Stils werden quasi an die Programmierung weitergegeben und daraufhin erstellt die künstliche Intelligenz das entsprechende Bild.