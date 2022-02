Welche Sitzheizung unsere Pos am besten wärmt

Erfunden hat die Sitzheizung in den 60ern Bob Ballard, ein Ingenieur bei General Motors. Fast zur gleichen Zeit hat auch James R. Cooke ein US-Patent auf einen beheizbaren Autositz angemeldet, deshalb fehlt eine klare Zuweisung. Tatsache ist hingegen, dass das erste Serienfahrzeug mit Sitzheizung, die Cadillac DeVille Fleetwood-Modellserie aus dem Jahr 1966 war. So richtig heiss wurde es um die Autositzheizung dann aber erst 1972 durch den Autobauer Saab. Die Schweden haben in ihren Modellen Saab 99 und 96 die Sitzheizung für den Fahrersitz serienmässig eingebaut.

Wo ist deine Wohlfühlsitztemperatur?

Aber zurück zu unserem Sitzheizungstest, wo sich unsere Redaktion einen Monat lang durch unseren Pressefuhrpark gesessen hat. Und wenn die Erfindung der Sitzheizung schon aus dem hohen Norden kommt, bleiben wir auch gleich da und starten mit dem Volvo V90 Cross Country. Bei dem aufgebockten Kombi lässt sich die Sitzheizung, wie bei allen aktuellen Volvo-Modellen, über das zentrale Touchscreen auf ein Grad genau einstellen. Wer seine Wohlfühlsitztemperatur kennt, für den ist die Einstellung klar, wer nicht, muss sich ein wenig durchprobieren. Einmal eine Stufe gewählt, bleibt sie auch – auch, wenn man den Motor aus- und wieder einschaltet. Cooles Feature: Die Sitzheizung lässt sich auch per Sprachsteuerung einstellen.

Die Sitzheizung im Volvo V90 Cross Country lässt sich über das Touchdisplay einstellen, nebst beheizbaren Sitzen lässt sich auch das Lenkrad auf Wohlfühltemperatur bringen. Fabio Simeon

Einen Autositz später nehmen wir im Jaguar F-Pace SVR Platz. Der britische Power-SUV ist wahrhaftig ein heisser Stuhl: Nicht nur der Motor knallt mächtig rein, auch die Sitzheizung. Drei Stufen stehen zur Auswahl, von «Ist die jetzt schon eingeschaltet?» bis zu «Hölle, Hölle, Hölle!» deckt sie alles ab. Cool ist, dass sich die Sitzheizung aufteilt und man so die Rücklehne und Sitzoberfläche getrennt voneinander einstellen kann. Ein Manko ist aber die Bedienung, zu viele einzelne Schritte, bis man die Sitzheizung endlich nach seinen Vorlieben eingestellt hat. An einem kalten Morgen kann das ganz schön nerven.

Der Jaguar F-Pace SVR ist wortwörtlich ein heisser Stuhl. Der Clou: Rücken und Hintern können getrennt voneinander aufgeheizt werden. Fabio Simeon

Rücken und Gesäss separat aufheizen

Zweigeteilt ist auch die Sitzheizung im Hyundai Ioniq5. Bei dem Elektroflitzer aus Südkorea lassen sich der Rücken und der Hintern ebenfalls getrennt voneinander aufheizen. Die Einstufung ist dabei sehr angenehm und gut eingestellt, doch bis dahin braucht es viel Geduld und Übung. Denn die Menüführung über das grosse Touchdisplay in der Mitte des Armaturenbretts ist nicht ganz einfach. Hat man den Dreh aber mal raus, kann man nicht nur heizen, sondern auch belüften.

Auch bei Hyundai Ioniq 5 können Rücken und Gesäss getrennt und unabhängig voneinander gewärmt werden. Michael Lusk

Als nächstes Modell steht der VW Golf Variant Alltrack bereit. Die Einstellung über das Touchdisplay ist eher mühsam, da die Symbole relativ klein und die Reaktionszeit relativ lange dauert. Praktisch oder auch unmöglich ist, dass sich die Sitzheizung bei Aussentemperaturen um den Gefrierpunkt automatisch einstellt – das muss man mögen oder eben nicht. Von der Leistungsentfaltung ist dank der drei Stufen alles abgedeckt, auf der dritten Stufe wird es aber irgendwann echt zu heiss.

Beim VW Golf Variant Alltrack ist das Einstellen der Sitzheizung etwas kniffliger, da die Symbole echt klein sind. Bei kalten und zittrigen Händen im Winter brauchts so wohl etwas mehr Geduld. Isabelle Riederer

Sitzheizung stellt automatisch zurück

Um die Stufe «Hier riecht es nach gebratenem Speck» zu vermeiden, schaltet sich die Sitzheizung im Mercedes-Benz EQS von alleine zurück. Die Einstellung erfolgt über eine Taste in der Seitenverkleidung der Türe, dort, wo sich bei den meisten Modellen mit Stern auch die Sitzeinstellungen befinden. Praktisch: Einmal drücken, Sitzheizung an und auch die drei Stufen sind fein abgestimmt.

Im Mercedes-Benz EQS schaltet die Sitzheizung automatisch ab oder zurück, damit verhindert man einen Hitzestau – und Grillstreifen. Mercedes-Benz

Funktion vor Schönheit gilt dagegen beim Opel Zafira-e life. Über Drehschalter am Sitz lässt sich hier die Sitzheizung einstellen. Nicht wirklich schön, aber einfach zu bedienen und vor allem im Winter unverzichtbar. Denn wer bei kalten Temperaturen im Eco-Mode den Reichweiteverlust einschränken will, muss auch eine Einschränkung beim Wärmekomfort in Kauf nehmen. Da die Sitzheizung aber deutlich weniger Energie verbraucht als das Aufheizen per Lüftung, ist ihre Funktion nicht eingeschränkt.

Beim Opel Zafira-e life kommt Funktion vor Schönheit. Praktisch ist die Einstellung über den Sitz, das geht intuitiv und der Blick bleibt auf der Strasse. Fabio Simeon

Einfache Bedienung ein Muss

Zu guter Letzt haben wir im Renault Megan Platz genommen. Hier lässt sich die Sitzheizung über eine Taste unterhalb des grossen Touchdisplays einstellen, was der Bedienung und der Sicherheit zu Gute kommt, da man den Blick kaum von der Strasse nehmen muss. Einmal eingestellt, spürt man bereits auf der ersten Stufe die Wärme. Auf der zweiten Stufe ist man dann schon fast am Garpunkt angekommen – eine Zwischenstufe zwischen «Ah, so lässt es sich aushalten» und «Ah, Vorsicht! Mordor» wäre in diesem Fall echt angenehm.

Beim Renault Megan erfolgt das Einstellen der Sitzheizung über eine Taste. Ganz einfach und ohne viel Brimbramborium. Zwei Stufen gibt es: warm und «Wieso riecht es hier nach Speck?» – eine Stufe dazwischen wäre super. Fabio Simeon