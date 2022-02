Aufruf – Welche Skills hast du dir während der Pandemie angeeignet? 

Zahlreiche Personen haben sich in der Corona-Pandemie neue Kenntnisse angeeignet.

Der unregelmässige Schulbetrieb in der Pandemie hat bei vielen Lernenden zu Defiziten geführt. Doch die Pandemie hatte auch positive Seiten, wie die Virologin Isabella Eckerle auf Twitter schreibt. Sie steige im Virologie-Unterricht mit Studierenden auf einem höheren Niveau ein als früher, da die Grundlagen vielen bereits bekannt seien. In den Kommentaren pflichtet man ihr bei: «Vor zwei Jahren sassen vor mir nur gelangweilte Studenten, jetzt kann ich das Thema fast überspringen», schreibt etwa eine Biologin. Und eine weitere Userin schreibt, dass sich ihre Tochter zum ersten Mal auf ein Thema in der Schule freut – Exponentialfunktionen und Viren.