Katar 2022: Welche Stars sind in deinem WM-Dreamteam? Stimme jetzt ab

Die WM in Katar ist Geschichte. Nach einem 4:2-Sieg im Elfmeterschiessen ist Argentinien Weltmeister. Die Vorfreude im südamerikanischen Land ist riesig, die Trauer in Frankreich endlos. Insgesamt waren 32 Teams qualifiziert, 832 Spieler traten die Reise ans Turnier an. Dies, weil erstmals nicht nur 23, sondern 26 Spieler pro Team gemeldet werden konnten.