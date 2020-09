Stayathome, aber hübsch machten sich die Stars trotzdem

Jennifer Aniston

Während die meisten Stars aufgrund der Corona-Pandemie daheim bleiben mussten, moderierte Jennifer Aniston zusammen mit Präsentator Jimmy Kimmel einen Teil der virtuellen Preisverleihung mit. Und hat so wenigstens etwas Hollywood-Flair in die Emmy Awards gebracht. Vor dem Auftritt postete sie auf Instagram aber noch ein lustiges Beauty-Routine-Foto mit Tuchmaske im Gesicht und Champagner in der Hand von sich. Fühlen wir total, du?