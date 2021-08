Welche Überraschungen gibt es im ersten Nati-Aufgebot von Murat Yakin?

Kehrt Valentin Stocker nach fast fünf Jahren in die Nati zurück? Nach Informationen von 20 Minuten ist das nicht der Fall.

Fabian Frei, Michel Aebischer oder Josip Drmic wären Kandidaten für eine Rückkehr in die Nati.

Am Freitagnachmittag (live ab 13.30 Uhr) gibt Murat Yakin sein erstes Aufgebot als Nati-Trainer bekannt.

Am heutigen Freitag lüftet Murat Yakin sein Geheimnis. In Basel präsentiert der neue Nati-Trainer sein allererstes Aufgebot (ab 13.30 Uhr live auf 20 Minuten) für die beiden WM-Quali-Spiele gegen Italien und Nordirland sowie das Testspiel gegen Griechenland.

Gerade im Sturm sieht sich Yakin vor seinem Debüt mit einer grossen Baustelle konfrontiert. EM-Held Haris Seferovic wird wohl genauso wie Breel Embolo verletzt ausfallen. Hinter dem Namen von Mario Gavranovic steht ein grosses Fragezeichen. Auch er fehlte seinem neuen Club Kayserispor am letzten Wochenende verletzt.

Mehmedi fehlt

Auf den ganz grossen Umbruch wird wohl Murat Yakin vorerst verzichten – dafür fehlt dem 46-Jährigen bis zur WM 2022 die Zeit. Trotzdem gibt es einige Namen, die unter dem neuen Nati-Trainer den Sprung in den Kader schaffen konnten.

Nati-Debüt für U-21-Spieler?

An seiner Antritt-Medienkonferenz stellte Yakin FCB-Captain Valentin Stocker eine Nati-Rückkehr in Aussicht. Nach Informationen von 20 Minuten soll der Basel-Star aber nicht im Nati-Aufgebot stehen. Dafür aber sein FCB-Kollege Fabian Frei. Ebenfalls Hoffnungen auf ein Comeback dürften sich über kurz oder lang Pajtim Kasami und Michel Aebischer machen. Für die drei verletzten EM-Stürmer könnten Dan Ndoye und Andi Zeqiri, die unter Petkovic bereits die EM-Vorbereitung mitmachen durften sowie der formstarke Josip Drmic einspringen. Michi Frey, der zuletzt in Belgien mit einem Fünferpack überzeugte, ist auch verletzt.