In Anbetracht der aktuellen Quarantänemassnahmen, wonach sich die gesamte WG in Quarantäne begeben muss, sobald jemand positiv getestet wurde, solltest du dir überlegen, ob zurzeit der richtige Zeitpunkt ist, in eine WG zu ziehen. Aufgrund der aktuellen Ansteckungszahlen ist die Chance ziemlich gross, dass es auch deine WG mal trifft – und das Virus wird uns wohl noch eine Zeit lang begleiten.