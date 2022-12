Vorschriften für Winterpneus und Schneekette im Ausland

Frage von Hanna ans AGVS-Expertenteam:

Wir werden über die Feiertage wohl nicht nur auf Schweizer Strassen unterwegs sein, sondern planen auch einen Ausflug zum Skifahren in den Dolomiten. Gibt es bezüglich Winterausrüstung dabei etwas Spezielles zu beachten – oder sind diese europaweit quasi gleich?

Antwort:

Liebe Hanna

Ganz allgemein verlangen tiefere Temperaturen und mögliche Schneefälle von den Verkehrsteilnehmenden, dass sie die Geschwindigkeit anpassen, Abstand halten und sich auf rasch ändernde Strassenverhältnisse einstellen. Und ja, es gibt sehr wohl einige Unterschiede betreffend der Winterausrüstung, die man nicht nur aus Sicherheitsgründen beachten sollte, wenn man mit dem Auto in der kalten Jahreszeit ausserhalb unserer Landesgrenzen unterwegs ist.

Vorab zur Erinnerung: In der Schweiz gibt es zwar keine gesetzliche Pflicht, ein Fahrzeug im Winter mit Winterpneus auszurüsten. Aber, ein Fahrzeug in jeder Situation zu beherrschen. Ist ein Fahrzeug in einen Unfall verwickelt oder hat es ihn gar verursacht wegen ungeeigneter Ausrüstung – sprich etwa auf Schnee ohne Winterpneus –, kann die Versicherung Leistungen kürzen oder Regress nehmen. Und es ist strafbar, weil dann die Betriebssicherheit nicht gewährleistet war. Eine Busse kann aber nicht erst bei einem Unfall, sondern bereits dann der Fall sein, wenn man dadurch unsicher fährt oder den Verkehr behindern könnte!

Doch zurück zu deiner Ausgangsfrage: Falls du in den nächsten Wochen einen Ausflug ins nahe Ausland planst, gilt es Folgendes zu beachten: In Deutschland gilt eine situative Winterreifenpflicht. Bei winterlichen Bedingungen wie Schnee, Eis oder Matsch müssen Winter- oder Ganzjahresreifen montiert sein. Dies gilt mit leichten Abweichungen für Tschechien, Rumänien, Schweden, die Slowakei, Bulgarien, Montenegro und auch Österreich ebenso. In Tschechien ist etwa die Temperatur entscheidend, denn unter vier Grad Celsius müssen hier Winterreifen mit mindestens vier Millimeter Profiltiefe verwendet werden. Bei unseren Nachbarn in Österreich gilt die situative Winterreifenpflicht nur zwischen dem 1. November und dem 15. April.

In den französischen Alpen sind Winterreifen mit mindestens 3,5 Millimeter Profiltiefe vorgeschrieben, und ab dem 1. November 2024 gelten dort nur noch Reifen mit dem Schneeflockensymbol als Winterreifen. Etwas komplizierter wird es in Italien beziehungsweise im Südtirol, dort sind beispielsweise zwischen dem 15. Oktober und dem 15. April im Aostatal Winterreifen Pflicht. Aber für eine Fahrt auf der Brennerautobahn oder in der Region Bozen gilt dies erst einen Monat später. In Italien und Frankreich dürfen zudem alternativ auch Sommerreifen mit Schneeketten genutzt werden.

Die Anwendung von Schneeketten ist leider ebenfalls nicht einheitlich geregelt. Generell erlaubt sind sie in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz, verboten in Irland. Vorgeschrieben sind Schneeketten zudem bei schneebedeckten Strassen in Belgien, Dänemark, den Niederlanden oder in Tschechien. Sie dürfen aber nur angewendet werden, wenn wirklich Schnee liegt, da sie sonst den Asphalt beschädigen könnten. Zumindest eine Pflicht zum Mitführen von Schneeketten besteht etwa in Kroatien und Serbien. Ganz wichtig: Mit aufgezogenen Schneeketten darf ganz allgemein nur 50 km/h schnell gefahren werden.

Du siehst: Es lohnt sich, vor der Fahrt ins Winterwunderland nochmals kurz einen Blick auf die spezifischen Vorschriften am Reiseziel und auf der Reiseroute zu werfen. Oder dich von deinem Garagisten beraten zu lassen, der dir gegebenenfalls gleich bei der noch fehlenden Winterausrüstung helfen kann. Und bei Schnee und Eis natürlich – egal, ob im In- oder Ausland – grundsätzlich am Steuer mehr Vorsicht walten lassen.

Zum Schluss noch ein Hinweis bezüglich vereistem oder eingeschneitem Auto: Immer Zeit einrechnen, dieses vor dem Losfahren gründlich zu befreien. Die Schweizer Verkehrsregelnverordnung (VRV) schreibt in Artikel 57 Absatz 2 vor, dass Beleuchtung, Frontscheibe und vordere Seitenscheiben (ohne rechten Aussenspiegel auch die Heckscheibe) sowie Rückspiegelgläser frei von Eis und Schnee sein müssen, und zusätzlich muss Schnee auf Hauben und Dach weitestgehend entfernt werden. Fahrerinnen und Fahrer, die lediglich ein sogenanntes «Guckloch» freikratzen oder mit einem Schneeberg auf dem Dach fahren, gefährden andere Verkehrsteilnehmende und sich selbst und riskieren damit eine Busse oder sogar einen Ausweisentzug.

Gute Fahrt!

