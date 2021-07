Giftige Pflanzen bei Katzen - Welche Zimmerpflanzen gefährlich sind und welche nicht

Chinesischer Geldbaum

Darf es mal was anderes sein? Der Chinesische Geldbaum ist auch unter den Namen Ufopflanze, Glückstaler, Kanonierblume oder auch Pfannkuchenpflanze bekannt. Sie liebt Luftfeuchtigkeit und ist pflegeleicht – und dein Büsi kann daran herumknabbern, so lange es will.