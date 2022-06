25 Gebote: Zürcherinnen und Zürcher bieten für ZH 888 bereits über 30’000 Franken

Bereits am Donnerstagmorgen zählt die Nummer ZH 888 zum aktuellen Höchstgebot.

Am Donnerstag geht die Auktion für die Zürcher Engelsnummer 888 los.

Je tiefer oder aussergewöhnlicher die Nummer, desto höher der Preis: Das zeigte sich bereits in diversen Kontrollschild-Auktionen in verschiedenen Kantonen. Die Auktion des Kontrollschilds ZH 888 könnte daher Rekorde brechen. Ab Donnerstag kann für dieses Kontrollschild geboten werden . Der Startpreis lag bei 4000 Schweizer Franken, doch die Gebote trieben den Preis bereits nach wenigen Stunden auf über 25’600 Franken (Donnerstag um 9.50 Uhr).

In der Vergangenheit zeigte sich, dass Kontrollschilder mit ausschliesslich der Nummer 8 besonders beliebt sind. In den letzten Jahren haben bereits die Versteigerungen von ZH 8888 und ZH 888’888 jeweils rund 50'000 Franken eingebracht, wie der Kanton Zürich am Mittwoch mitteilte.