Zweipunktnull am Swiss Influencer Award : «Welchen Influencer hasst du am meisten?»

Am Donnerstagabend wurde im Kaufleuten in Zürich der Swiss Influencer Award in verschiedenen Kategorien vergeben. Stefan war mittendrin und hat so einige bekannte Gesichter der Social Media Welt ans Mikrofon geholt.

Für einmal (ist wirklich eine Ausnahme) dürfen die Gäste selbst Fragen stellen. Die ganze Folge gibts gleich hier unten im Artikel.

In der neuen Episode gibt es gleich mehrere Gäste.

Worüber genau gesprochen wurde? Oben gibts den Trailer, weiter unten den Direktlink zum Podcast.

Mimoza, Baschi, Nathistyle, Aditotoro und weitere Influencer sind diese Woche zu Gast im Podcast von Zweipunktnull. Wir haben sie uns alle geschnappt am Swiss Influencer Award. Und ihnen gleich noch eine Aufgabe gestellt: Sie dürfen (oder müssen) sich eine Frage überlegen, die Stefan und seine Teamkollegin Anja dem nächsten Gast stellen werden.

Aditotoro wollte wissen, welche nominierte Person in ihrer Kategorie die Schlechteste ist. Musiker Baschi hingegen kam mit mehr Tiefgang: «Wenn du nur noch einen Tag leben würdest, was würdest du tun?»

Soviel low und deep talk auf einmal gab es bisher selten bei Zweipunktnull.

