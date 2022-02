«Traum-Mätsch» : Welcher Amateurclub darf einen Traum-Match gegen St. Gallen spielen?

Ein Amateurclub darf sich im kommenden Sommer gegen Super-Leaguist FC St. Gallen beweisen. Inklusive Live-Übertragung und Dok-Serie. Für welchen Club der Traum in Erfüllung geht, entscheidest du.

Für welchen Amateurclub geht ein Traum in Erfüllung? Das Video zum Voting.

David gegen Goliath: «Traum-Mätsch» erzählt die Geschichte eines Amateurvereins, der sich im Direktduell gegen die erste Mannschaft des FC St. Gallen messen darf, die aktuell in der Super League für Furore sorgt. Dieses einmalige Spiel präsentiert blue Sport in Zusammenarbeit mit den Espen und 20 Minuten. Produziert wird der Match im kommenden Sommer als Live-Spiel wie ein Spiel in der höchsten Schweizer Liga, inklusive Doku-Serie über den Weg zum Spiel.