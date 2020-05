Aktualisiert vor 26min

Welcher Antrieb passt zu mir?

Leser Alfred sucht nach Vergleichsmöglichkeiten der verschiedenen Antriebstechnologien. Vor allem CNG (Erdgas und Biogas) interessieren ihn.

von Markus Peter, AGVS

ERDAGS Tankstelle in Regensdorf, aufgenommen am 14. September 2016. (ERDGAS/Alessandro Della Bella) ZVG

Frage von Alfred ans AGVS-Expertenteam:

Ich suche eine Vergleichstabelle der verschiedenen Treibstoffarten, die neben Verbrauch und Verfügbarkeit der Treibstoffe auch Aspekte wie Steuern, Umweltzonen (international), Zuverlässigkeit und Sicherheit aufzeigt. In den verfügbaren Tabellen sind ausschliesslich Benzin, Diesel, Elektro und die diversen Hybrid-Lösungen aufgeführt. Es fehlen immer die Gasautos: CNG, Biogas und Wasserstoff. Gerade ein CNG-Auto wäre doch sehr interessant, da es auch mit Benzin fährt, wenn keine CNG-Tankstelle in der Nähe ist. Diese Autos sind so schnell betankt wie Benziner oder Diesel?

Antwort des AGVS:

Lieber Alfred

Offensichtlich bist du auf deiner Suche betr. Benzin. Diesel, Elektro und Hybrid gut vorangekommen. Und zum Thema Wasserstoff hatten wir vor einigen Wochen eine Frage zu Modellen und Tankstellen. Unter diesem Link https://www.20min.ch/story/ist-wasserstoff-der-treibstoff-der-zukunft-794839282383 findest du meine Antwort.

Betreffend Umweltzonen bietet die Website des TCS einen guten Überblick. https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/reiseinformationen/wissenswertes/fahrzeugvorschriften/umweltzonen-europa.php

Über finanzielle Vorteile für effiziente Fahrzeuge klärt diese Website auf: https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/die-energieetikette-fuer-personenwagen/finanzielle-vorteile-fuer-effiziente-fahrzeuge.html.

Und Angaben zu Betriebskosten und Steuern findest du hier: https://www.verbrauchskatalog.ch/.

Bleibt also noch CNG. Ich gebe dir recht, dass CNG-Fahrzeuge sowohl ökologisch wie auch ökonomisch interessant sind. Ein CNG-Fahrzeug stösst mindestens 15 Prozent weniger CO 2 aus als ein Diesel- oder Benzinfahrzeug. Dem Schweizer CNG war 2019 im Durchschnitt 22,4 Prozent Biogas (aus Schweizer Produktion) beigemischt, was die CO 2 -Bilanz nochmals verbessert. Aus diesem Grund profitiert CNG auch von Ermässigungen bei den Mineralölsteuern, ist also günstiger als Benzin und Diesel.

Falls dir die Ökologie wichtiger ist als die Ökonomie, kannst du an zahlreichen der 150 Tankstellen in der Schweiz auch zu 100 Prozent Biogas tanken. Dann fährst du unter dem Strich nahezu klimaneutral. Eine Studie des Beratungsunternehmens PA Consulting aus dem Jahre 2017 kommt zum Schluss, dass ein CNG-Fahrzeug, das mit Biogas fährt, in der Well-to-Wheel-Berechnung (also von der Energiequelle bis zum Rad) bezüglich CO 2 -Emissionen gleich gut abschneidet wie ein Elektrofahrzeug, das mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben wird. Für beide Antriebskonzepte resultiert eine CO 2 -Emission von 5 Gramm pro Kilometer. Aus Umweltsicht ist somit die Art des Antriebsmotors weniger entscheidend als die Verwendung von erneuerbaren Energieträgern wie Sonne, Wind, Wasserkraft und Biomasse.

Ich empfehle dir einen Blick auf folgende Website, die sich der umweltschonenden Mobilität verschrieben hat: www.cng-mobility.ch. Dort findest du einen guten Überblick über die verschiedenen Technologien, ihre Vor- und Nachteile. Interessant ist sicher der CO 2 -Rechner auf der Seite, auf dem sich die Verbrauchswerte und die CO 2 -Emissionen von Benzin, Diesel und CNG vergleichen lassen. https://www.cng-mobility.ch/so-viel-co2-sparen-sie-mit-cng/

Gute Fahrt!

