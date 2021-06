Welcher Bergsport passt zu dir?

Wandern: Auf gut ausgebauten Wanderwegen, die in der Schweiz gelb markiert sind, geniesst du abseits von Strassen die Natur. Auch mit leichtem Schuhwerk und kompaktem Gepäck bist du hier gut ausgerüstet, sportliche Höchstleistungen vollbringst du nicht. Wandertrips in abgelegener Natur über mehrere Tage hinweg, fasst man unter dem Begriff Trekking zusammen.

Alpinwandern: Hier wanderst du in alpinem Gelände und musst hin und wieder etwas klettern, aber ohne dass eine Sicherung notwendig ist. In der Schweiz erkennst du solche Wege an der weiss-blau-weissen Kennzeichnung. Wer Alpinwandern will, sollte schwindelfrei und trittsicher sein und über eine gute Kondition sowie hochwertige Bergschuhe verfügen.