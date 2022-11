So ticken die unterschiedlichen Black-Friday-Kunden

20 Minuten zeigt, welche Käufertypen du wohl am Freitag antreffen könntest.

Am Black Friday hat jeder seine eigene Einkaufsstrategie.

Vor dem Laden in der Schlange anstehen und warten, bis die Türen öffnen, oder online die grössten Rabatte abgrasen: Für Shopping-Tage wie den Black Friday hat jeder seine eigene Strategie . 20 Minuten zeigt dir, welche Käufertypen dir am Freitag über den Weg laufen könnten. Welcher Typ bist du?

Die Schnäppchenjägerin

Fährt völlig ab auf den Black Friday und verfällt dem Shopping-Rausch. Hat Spass am Durchstöbern der Geschäfte, Prospekte und Onlineangebote, macht viele Preisvergleiche und schlägt bei grossen Aktionen zu. Kauft dort, wo es die besten Preise gibt. Kauft wegen und nicht trotz des Preises und verliert so auch mal die Gesamtausgaben aus den Augen.

Der Vorsichtige

Möchte sich eigentlich dem Black Friday verweigern wegen schlechter Erfahrungen mit Aktionen und Angst vor einer erneuten Enttäuschung. Ein günstiger Preis reicht nicht als Kaufargument, entscheidend ist der Nutzen eines Produkts. Wägt vor dem Zuschlagen lieber nochmals ab und verpasst so auch mal ein Angebot.

Die Disziplinierte

Hat ein festgelegtes Budget und überschreitet es in der Regel nicht. Spart im Vorhinein und wartet mit Käufen ab bis zum Shopping-Tag und schlägt dann zu.

Das Gewohnheitstier

Kauft aus Routine immer dieselben Marken, vertraut Marken- und Produktversprechen in hohem Mass und fühlt sich bestimmten Brands sogar persönlich verbunden. Vergeudet keine Zeit mit Preisvergleichen und zahlt deshalb auch mal zu viel.

Der Gleichgültige

Kauft nur das, was sowieso nötig ist, und will eine schnelle und einfache Lösung. Hat kein Interesse an Preisvergleichen und auch keine Kenntnis von den Preisen und zahlt deshalb auch mal zu viel, aber das ist egal.