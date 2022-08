Rundgang durchs Festgelände : Welcher Böse ist am besten in Form? 20 Minuten berichtet live vom ESAF

Ab morgen dreht sich am ESAF in Pratteln alles um die Action im Sägemehl. Wir fühlen am Vorabend den Puls: Wer gewinnt das Eidgenössische 2022? Das sind die Prognosen der Fans, der Experten – und einer der Ehrendamen. Sei ab 17.30 Uhr live dabei.

Seit heute treffen sich in Pratteln BL weit über hunderttausend Schwing-Begeisterte zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2022. Bevor es am Samstag im Sägemehl wild zu und her gehen wird, steht am Freitag zunächst der grosse Umzug und der Festbetrieb im Fokus. Dies gibt uns die Gelegenheit, dir das Festgelände und den gigantischen Anlass mittels einer Livesendung etwas näher zu bringen.