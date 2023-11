Welcher Frisur passt perfekt zu welchem Oberteil?

Logisch, was du mit deinen Haaren anstellst, bleibt Tag für Tag dir überlassen. Doch manchmal reicht nur schon ein anderes Oberteil aus, um eine Frisur, die dir gerade noch gefallen hat, unpassend wirken zu lassen.

In vielen Fällen liegt das an der Art des Ausschnitts. Doch wonach verlangt ein Rollkragenpullover, was passt zum Rundhals-Shirt? Bei Tiktok gehen dazu gerade Dutzende Videos viral, die Klarheit schaffen sollen. Damit du nicht alle schauen musst, fassen wir sie für dich zusammen.

Rollkragenpullover

Geht es am Hals hoch, ist schon genug los – die Haare kommen hoch. Damit der Look nicht allzu streng wirkt, empfiehlt die Tiktok-Gemeinde beinahe einstimmig einen hohen Rossschwanz. So können die Enden locker schwingen. Ein lockerer Dutt funktioniert aber genauso.

Schulterfreie Oberteile

Die Schultern sind nackt? Dann hilft eine offene Mähne, die Verhältnisse auszubalancieren. Lass deine Haare mindestens auf einer Seite vorn über die Schultern fallen, wenn sie lang genug sind. Gleiches gilt bei ganz trägerlosen Oberteilen.

Rundhalsausschnitt

Ob Sweater oder T-Shirt: Das Oberteil liegt zwar nah an, aber nicht so sehr wie ein Rolli. Die Lösung für die passende Frisur liegt daher in der Mitte. Die Haare werden nur zur Hälfte offen getragen, entweder in einem Half-Bun oder mit einem Haarclip teilweise weggesteckt.

V-Ausschnitt

Der kantige Ausschnitt ruft förmlich nach weichen Wellen. Beachwaves oder eine fluffige Föhnfrisur passen daher perfekt – wer nicht von Natur aus mit einer welligen Mähne gesegnet ist, sollte die Extrazeit am Morgen allerdings einplanen.

Hoodie

Eine Kapuze, ein hoher Ausschnitt, viel Stoff rund um den Hals – bei Hoodies fragt man sich gern mal, wo man mit den Haaren hin soll. Eine grosse Haarklammer beantwortet die Frage und sorgt für etwas Eleganz zum legeren Pulli.

Halter-Top

Ein tiefer Dutt lässt das Top mit seinem speziellen Ausschnitt chic wirken, auch ein tiefer Rossschwanz funktioniert und verleiht dem Outfit Eleganz. Die Wahl liegt bei dir.