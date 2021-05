Gas, Holzkohle oder Smoker - Welcher Grill-Typ bist du?

Auch wenn das Wetter noch nicht so recht mitspielt – langsam aber sicher ist es Zeit, übers Grillieren nachzudenken. Beziehungsweise über das Grill-Modell. Es gibt nämlich auf dem Markt immer mehr Geräte für die verschiedensten Anwendungen, Orte oder Rezepte. Je nachdem, was und wo du grillieren möchtest, passt ein anderer Typ – wir stellen die verschiedenen Grills vor und sagen, zu wem sie passen.

Holzkohlegrill

Kleiner Tipp: Bei so viel Rauch sollte man das Fleisch vielleicht noch nicht auf den Grill werfen.

Für was? Eigentlich lässt sich auf glühender Kohle alles zubereiten. Je nach Modell ist indirektes Grillieren möglich, mit einem Pizzastein sogar Backen.

Gasgrill

Für was? Gasgrills können so ziemlich alles, ausser natürlich Räuchern – mit dem richtigen Zubehör geht aber sogar das.

Toll! Die Temperatur kann gut reguliert werden und man muss nach dem Grillieren kaum was putzen oder aufräumen.

Nervt! Gasgrills haben einen leicht biederen Touch und geht dir mitten am Grillabend das Gas aus, bleibt dir nichts anderes übrig, als an die nächste Tankstelle zu laufen und die schwere Gasflasche nach Hause zu schleppen.

Elektrogrill

Für was? Moderne Elektrogrills haben eine ähnlich hohe Leistung wie Gasgrills, die Temperatur lässt sich noch genauer steuern – darum sind solche Modelle für sensible Stücke ideal.

Toll! Raucht nicht, brennt nicht, hört (ausser bei einem Stromausfall) nie auf zu heizen. Sollte es mal brutal stürmen, könnte man den Grill sogar in der Wohnung aufstellen.

Smoker

Für was? Spareribs und Pulled Pork sind die Klassiker aus dem Smoker. Grosse Stücke, die lange im heissen Rauch schmoren müssen, sind dafür perfekt. Aber man kann auch mit Fisch oder Gemüse experimentieren.

Toll! Mit keinem anderen Modell bekommt man einen so tollen Rauchgeschmack hin und kein anderer Grill gart die Stücke so butterzart.

Nervt! Smoker sind oft ziemlich gross und auch ziemlich teuer. Als Hauptgrill eignen sie sich nur bedingt, weil man so ein Teil für ein schnelles Würstchen oder einen Burger sicher nicht anheizt.

Pelletgrill

Für was? Früher wurde mit Pelletgrills vor allem gesmokt, heute können moderne Modelle auch direkt und indirekt grillieren.

Nervt! Pelletgrills brauchen einen Stromanschluss, damit die Förderschnecke die Holzstückchen stetig in den Brennraum transportieren kann. Ausserdem sind die Geräte ziemlich teuer – erst so ab 1500 Franken bekommt man ein hochwertiges Gerät.

Kamado- oder Keramik-Grill

Für was? So ein Grill kann tatsächlich fast alles: Schmoren, backen, braten oder sogar Suppe kochen. Weil das schwere Keramikgehäuse sehr gut isoliert, bleibt die Temperatur lange konstant, die Hitze zirkuliert gut im Inneren und wird von allen Seiten abgestrahlt.

Toll! Universeller kann ein Grill kaum sein, es gibt tatsächlich kaum etwas, was man in einem Kamado-Grill nicht zubereiten kann.

Portable Grills

Für wen? Wer sich nicht für einen Ort entscheiden kann oder will, mal am See, auf dem Berg oder im Park grillieren und dabei die Umwelt schonen möchte, sollte zu einem portablen Gasgrill greifen.