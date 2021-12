Alfa Romeo Giulia GTAm gegen den BMW M3 – Welcher grüne Flitzer gewinnt?

Duo mit über 1000 PS

Nach der «Isle of Man» benannt

Die Bayern haben mit dem M3 Competition den wohl schärfsten BMW ever auf die Beine gestellt. Er ist unglaublich schnell, aktiv und lässt das Heck auch mal tänzeln, wenn es der Fahrer will. Trotzdem ist er auch langstrecken- und alltagstauglich. Der Kofferraum bietet ausreichend Platz für das Gepäck von vier Leuten, auf der Rückbank sitzen auch grosse Personen bequem. Stünde er nicht in «Isle of Man»-Grün da, sähe man ihm seine 510 PS auf den ersten Blick kaum an. Die aber haben es in sich. Bis 290 km/h lässt BMW seine Sportlimousine von der Leine, vor allem die Art und Weise, wie der Reihensechszylinder über 7000 U/min hochdreht, fasziniert. In schnellen Kurven lässt sich der M3 Competition zielgenau ums Eck dirigieren, bei abgeschaltetem ESP wird er allerdings zur biestigen Fahrmaschine. Mit einem Basispreis von 118'400 Franken ist er zwar nicht günstig, kostet aber dennoch einiges weniger als die Alfa Romeo Giulia GTAm.