Fan-Umfrage : Welcher ist dein Lieblingsverein?

20 Minuten sucht die Fan-Meister in den Sportarten Fussball und Eishockey. Sag uns jetzt, für wen dein Herz schlägt und was dein Club so besonders macht.

Bist du ein Sportfan und fieberst mit einem Verein mit? Dann mach jetzt mit bei der Fan-Umfrage. Zusammen mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW sucht 20 Minuten in den Sportarten Fussball und Eishockey den Fan-Meister.

Es ist nicht zwingend, dass die grössten und erfolgreichsten Clubs die besten Fans haben, darum setz dich jetzt für deinen Herzensclub ein.

1 / 2 20 Minuten und die ZHAW wollen wissen: Welcher ist dein Lieblingsverein? IMAGO/Geisser Ob Eishockey oder Fussball – sag uns deine Präferenzen. IMAGO/Geisser