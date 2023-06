Ordentlich bis Chaotisch: Welcher Kleiderstuhl-Typ bist du?

1 / 1 «Der Kleiderstuhl» ist ein weit verbreitetes Phänomen: Fast alle von uns haben irgendeine Version davon. Getty Images

Du kennst das: Du kommst nach Hause oder gehst ins Bett und ziehst deine Kleidung aus – und während deine Unterwäsche und Socken (hoffentlich) direkt in die Wäsche wandern, sind deine Hose und dein Pulli irgendwie noch nicht dreckig genug, um gewaschen zu werden, aber eben auch nicht sauber genug, um wieder in den Schrank zu können. Also kommen sie auf den Stuhl und bleiben dort erstmal liegen, bis du sie tatsächlich nochmal anziehst oder, und das ist die wahrscheinlichere Option, irgendwann dann doch einfach wäschst.

Aber auch bei diesem weit verbreiteten Phänomen gibt es unterschiede: Wir zeigen dir hier fünf verschiedene Kleiderstuhl-Typen und was sie ausmacht.

Der Ordentliche

Diese Person hat keinen Kleiderstuhl, sondern einen sogenannten Herrendiener, also eine schickere Version des Kleiderstuhls. Dort kann sie ihre Hemden, Seidenblusen und Hosen so aufhängen, dass sie am nächsten Tag keinesfalls zerknittert sind und so auch tatsächlich nochmal angezogen werden können. Einfach alles auf einen Stuhl werfen kommt für diese Person nicht in Frage, um ständig zu waschen, ist sie aber zu beschäftigt.

Die Schranknutzerin

Solange Kleidung nicht offensichtliche Flecken aufweist, oder riecht wie ein alter Turnsack, gehen die Kleider bei dieser Person zurück in den Schrank. IMAGO/Panthermedia

Solange die Kleidung nicht offensichtlich verdreckt ist oder stark riecht, wandert sie bei dieser Person wieder in den Schrank zurück. Das sorgt zwar für ein vergleichsweise ordentliches Erscheinungsbild, macht es aber auch schwieriger zu unterscheiden, welche Kleidung frisch gewaschen ist und was vielleicht doch schon ein bisschen nach Schweiss riecht. Ausserdem werden so Pollen und andere Partikel von draussen auf saubere Kleider verteilt, was gerade bei Allergikern ein Problem sein kann.

Der Wascher

Jedes Teil, das getragen wurde, egal wie lange, wird gewaschen. Das sorgt zwar für Ordnung, ist aber auch aufwändig. Unsplash/Engin Aykurt

Diese Kategorie ist die einzige, die keinen speziellen Aufbewahrungsort für Kleidung hat, die gerade nicht dreckig genug für die Waschmaschine ist – weil es für für sie sowas wie «nicht dreckig genug» gar nicht gibt. Bei diesem Waschprofi muss jedes Kleidungsstück, das die Haut berührt hat, danach gewaschen werden. Das sorgt zwar für mehr Arbeit im Haushalt, dafür sieht es immer ein bisschen aufgeräumter aus, als bei den anderen. Diese Person könnte auch ein Minimalist sein, der einfach gar nicht genug Kleider hat, um sie zwischendurch auf einem Stuhl zu lagern.

Die Kleiderstuhl-Enthusiastin

Irgendwo auf diesem Stuhl liegt bestimmt ein T-Shirt, das verzweifelt gesucht wird. Dafür spart man sich (vielleicht) einige Waschgänge. IMAGO/Panthermedia

Bei dieser Person ist man sich gar nicht sicher, ob sie überhaupt einen richtigen Kleiderschrank hat. Der Stapel auf dem Stuhl ist meist mindestens so hoch wie die Person selbst und was auch immer zuunterst liegt, hat schon seit mindestens einem Monat kein Tageslicht mehr gesehen. Diese Person hat entweder wirklich gute Absichten und will mit dem erneuten Tragen von Kleidern das Klima schützen, oder sie ist einfach sehr faul und möchte nichts waschen, was es nicht unbedingt nötig hat.

Der Chaot

Die Kleidung dieses Typen liegt generell irgendwo in der Wohnung verstreut und sieht das Innere des Schrankes oft gar nie – sie wird nämlich direkt vom Wäscheständer wieder angezogen. IMAGO/Panthermedia

Dieser Typ hat kein System: Es gibt keinen Kleiderstuhl, die Kleider liegen entweder einfach als Haufen auf dem Boden oder sind in der ganzen Wohnung verteilt. Das Problem dabei: Sauberer wird das Zeug auf dem Boden auch nicht mehr und durch das Chaos ist es für diese Person fast unmöglich, ein bestimmtes getragenes Kleidungsstück wieder zu finden. Oft wandert die Kleidung bei diesem Typen auch gar nie in den Schrank: Sie hängt einfach auf dem Wäscheständer, bis sie wieder angezogen wird.

