20 Minuten stellt mit Rachel Rinast die Schweizer Nati vor

Tor: Die 29-jährige Seraina Friedli ist die Nummer zwei der Nati. 2020 wagte sie den Schritt ins Ausland und schloss sich Florentia San Gimignano an. Nach nur einem Jahr kehrte sie jedoch zurück und stand zuletzt bei Aarau im Tor.

Tor: Gaëlle Thalmann (36) spielt bei Real Betis Balompié und ist unumstrittene Nummer eins im Schweizer Tor. In ihrer Karriere hat sie schon viele Erfolge gefeiert: Deutsche Meisterin 2009, Italienische Meisterin 2013 und Schweizer Meisterin 2021. Bisher bestritt sie bereits 96 Länderspiele.

Nati-Coach Nils Nielsen bezeichnet sie als «Entertainerin» und lobt sie immer wieder. Die 31-jährige Rachel Rinast, die auf die neue Saison hin von Köln zu den Grasshoppers wechselt, ist ein Multitalent. Nicht nur ist sie ein Fixpunkt in der Schweizer Nati, sie hat auch eine Menge andere Talente.

Sie war Kandidatin bei der Casting-Show «The Voice» und sang 2017 den Schweizer EM-Song «United in Red». Auch ist sie schon als Stand-up-Comedian aufgetreten und produziert seit letztem Sommer zusammen mit dem Sportjournalisten Tobias Holtkamp den Podcast «Neues vom Fussball». Für die Nati bestritt sie 44 Länderspiele. Am 4. März 2015 gab sie beim Algarve-Cup im ersten Gruppenspiel gegen Island ihr Debüt im Nationaltrikot.

Zusammen mit 20 Minuten stellt der Nati-Star das Schweizer Team, das in England für Furore sorgen will, vor – auf eine eigene Art und Weise. Details zum gesamten Kader findest du oben in der Bildergalerie.