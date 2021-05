Welcher Pony steht deiner Gesichtsform am besten?

Was, wenn man ein eher kantiges Gesicht hat? Bei eckigen Gesichtern rate ich zu einem fransig geschnittenen oder schrägem Pony. Sehr exakte Linien würden die kantige Form stark betonen. Mit lockeren Schnitten kann man weiche Züge in das Gesicht bringen.

Was gibt es – abgesehen von der Gesichtsform – bei der Wahl der Fransen zu beachten? Zwei Punkte sollten nicht vergessen gehen. Erstens: Ein Pony braucht Styling, und das immer. Wer auf Hitze verzichten will, schläft mit einem grossen Wickler in der Stirnpartie. Das gibt Schwung, ohne die Haare zu strapazieren. Im Sommer oder nach dem Sport kann es ausserdem sein, dass die Fransen schneller fettig werden und häufiger gewaschen werden müssen als das restliche Haar.

Und der zweite Punkt?Egal mit welchem Pony-Wunsch meine Kunden und Kundinnen zu mir kommen – ihre Attitude entscheidet mehr als die Gesichtsform darüber, was ihnen steht. Sie kann zwar ein Anhaltspunkt sein, im Endeffekt sieht an uns aber immer der Look am besten aus, in dem wir uns wohlfühlen.