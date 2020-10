Mit diesem Video stellte Jennifer Aniston ihren Lord Chesterfield in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) der Weltöffentlichkeit vor.

«Chesterfield, bist du mit deinem Knochen im Mund eingeschlafen?», flüstert Jennifer Aniston aus dem Off, «ja, ich glaube, das bist du.» Mit dem obigen Video stellte die 51-Jährige am späten Sonntagabend ihren kleinen Hund Lord Chesterfield, den sie aus dem Tierheim geholt hat, der Öffentlichkeit vor. «Er hat mein Herz sofort gestohlen», schreibt die Schauspielerin auf Instagram .

In den Kommentaren drehen ihre Followerinnen und Follower ein klein wenig durch, weil Chesterfield an Herzigkeit kaum zu überbieten ist. Oder um es mit Lily Collins’ (31) Worten zu sagen: «Ich komme mit dieser Cuteness nicht klar. Der Name, die Pose, alles. Gratuliere!»