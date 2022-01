Dschungelcamp: Welcher Promi zieht jetzt nach Janina Youssefians Rauswurf nach?

Der Dschungelshow-Gewinner versucht die Österreicherin zu beruhigen und erklärt ihr, dass er auch einfach mal Zeit für sich brauche. Wohlgemerkt im Dschungel! «Dieser ganze Zoff, das war so unnötig. Lass uns das vergessen», bittet Filip und unterstreicht seine Worte mit einem Kuss auf die Stirne. Ach, wie schön – es liegt also Liebe in der Dschungelluft.

Filip scheint die Worte seines Mitcampers zu Herzen genommen haben, denn kurz darauf geht er zur weinenden Tara. «Ach, Maus. Was ist dennlos?», fragt Filip. Tara sei enttäuscht, «wieso ich durch eine Kleinigkeit, die ich gemacht habe und die nicht schlimm war, so bestraft werde mit ignorieren und ein paar Gänge zurückschalten. Mich triggert das, wenn mich ein Mann, den ich mag, zurückweist.»

An Tag füfn wird Harald Glööckler um Amor und erklärt Filip, wie Frauen ticken. «Mädchen sind komplizierter als Jungs, das wirst du noch feststellen», so der Designer. "Tut mir den Gefallen und lasst euch euer Ding jetzt nicht vermiesen.»

Zwölf weniger bis gar nicht bekannte Personen beziehen und leben normalerweise in der ersten Woche im Dschungelcamp. In diesem Jahr scheinen sich die Hängematten und Pritschen in der südafrikanischen Wildnis aber ganz ohne Publikumsvoting zu leeren. Bereits beim Einzug waren es nur elf Kandidatinnen und Kandidaten dabei, da Lucas Cordalis (54) kurz zuvor positiv auf Corona getestet wurde. An Tag vier sind es schliesslich nur noch zehn Promis. Janina Youssefian flog am Montagmorgen wegen rassistischer Äusserungen ohne Umschweifen aus dem Camp.