Welcher Wein passt zu veganem Essen?

Der Umwelt oder den Tieren zuliebe verzichten immer mehr Menschen konsequent auf tierische Produkte wie Fleisch, Milch und Eier und ernähren sich ausschliesslich pflanzlich. Auch in der Gastronomie findet sich eine wachsende Reihe von Sterneköchinnen und -köchen, die sich für eine pflanzliche Küche einsetzen. Wie etwa der New Yorker Koch Daniel Humm, der kürzlich ankündigte, in seinem Drei-Sterne-Restaurant Eleven Madison Park (nahezu) alle tierischen Produkte von der Speisekarte zu streichen.