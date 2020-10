Die Auswahl an neuen iPhone-Modellen ist in diesem Jahr gross.

Die neuen iPhones sind da. Gleich vier Stück hat Apple im Oktober enthüllt . Die Auswahl an neuen Modellen war schon lange nicht mehr so gross. Doch welches davon soll man sich kaufen? Wir haben die Modelle iPhone 12 und iPhone 12 Pro getestet und bieten eine Übersicht.

Design

Magnete

Eine tolle Neuerung sind die Magnete auf der Rückseite. Dort können verschiedene Accessoires wie Hüllen, Kartenhalter oder aber ein neuer Lade-Puck angedockt werden. Das ist quasi eine magnetische Qi-Ladematte und nennt sich Magsafe. In unserem Test lud das iPhone damit innerhalb einer Stunde von 60 auf 86 Prozent. Apropos aufladen: In der Schachtel fehlt neben den Kopfhörern auch das Netzteil. Apple liefert lediglich noch ein USB-C zu Lightning-Kabel mit. Nutzer, die ein älteres iPhone haben, müssen sich den Stecker separat kaufen. Kostenpunkt: 25 Franken.

Kamera

Apple hat die Kamerasysteme in den neuen Geräten weiter verbessert. So werden Bilder, die bei schlechtem Licht gemacht werden, nun deutlich besser. Einen grossen Sprung gemacht hat die Kamera beim Filmen. Clips, die man damit aufnimmt, sind nun HDR. Die Abkürzung steht für High Dynamic Range. Das iPhone kann also viel mehr Details in sehr dunklen und sehr hellen Bereichen erfassen. Ausserdem wirken Farben damit realer als bisher. Die Funktion ist standardmässig aktiviert. Praktisch: Die HDR-Filmchen benötigen nur gerade 10 bis 20 Prozent mehr Speicherplatz. Wer von einem älteren iPhone upgraded, wird sicher einen kleinen Wow-Moment haben.

5G

Bei der Präsentation machte Apple einen grossen Wirbel um 5G. Die neue Mobilfunktechnologie ist bei allen vier Modellen mit an Bord. Ist das ein Killer-Feature? Für die meisten Nutzer sicher nicht. Im Alltag wird man vorläufig nur wenig davon merken, ausser das rechts oben in der Ecke ab und zu «5G» angezeigt wird. Apple hat zudem einen sogenannten Smart-Data-Mode aktiviert. So wird das schnelle 5G nur dann zugeschaltet, wenn die Batterie damit nicht unnötig belastet wird. Liegt das Gerät zum Beispiel einfach auf dem Tisch, so wird 5G automatisch abgeschaltet. Erst wenn man dann eine ganze Netflix-Serien-Staffel laden will, wird 5G wieder aktiv.