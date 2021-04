10' Lugano-Lakers: Die Luganesi treten in dieser Startphase noch nicht so auf als ob es sich hier um ein entscheidendes Spiel handeln würde. Es fehlt der Biss und der Kampfgeist, für den der HCL sonst so bekannt ist. Kaum verwunderlich also, dass Rappi in der Resega bisher den besseren Eindruck hinterlässt.